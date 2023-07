KAA Gent moet nu echt oppassen: 'Er wordt naarstig getrokken aan de mouw van nóg een verdediger'

Bij KAA Gent is het stilaan alle hens aan dek. Zeker in de defensie moeten ze zich stilaan zorgen maken.

Joseph Okumu is de laatste verdediger bij KAA Gent die vertrok. Daardoor is de spoeling opnieuw dun geworden.

Met Hanche-Olsen, Ngadeu, Godeau en recent nog Piatkowski vertrok er namelijk nog heel wat kwaliteit in de defensie. Inkomen kwamen voorlopig enkel Kandouss en Watanabe.

En dus lijken de andere verdedigers best te kunnen blijven. Toch wordt dat niet makkelijk, want er wordt nu ook aan de mouw getrokken van Jordan Torunarigha.

Gladbach

Borussia Mönchengladbach is volgens Sky Sports zeer geïnteresseerd en wil er de Nigeriaanse verdediger graag bij hebben. Afgelopen seizoen was hij een sterkhouder bij de Buffalo's, met 45 wedstrijden over alle competities heen.

De 25-jarige verdediger zou natuurlijk ook de nodige miljoenen kunnen opleveren, maar Hein Vanhaezebrouck zal ook voor een deel stabiliteit willen. En dus is het de vraag wat er gaat gebeuren.