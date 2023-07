Nu ook een Bruggeling naar Saudi-Arabië? Steven Gerrard dringt aan op transfer verdediger

Jack Hendry kende een bijzonder pover seizoen bij Club Brugge. Mogelijk maakt de Schots international nog een transfer.

Want volgens bronnen in Saudi-Arabië zou het Al-Ettifaq van Steven Gerrard aandringen voor de komst van de centrale verdediger. Jack Hendry (28) zou zo de volgende speler in het rijtje kunnen worden die de overstap maakt naar de golfstaat.

Hoewel Al-Ettifaq niet de meest kapitaalkrachtige club in Saudi-Arabië is, zal het de Bruggeling een mooi financieel voorstel doen. Hendry kon eerder al rekenen op interesse uit Duitsland en Engeland.

Na Abakar Sylla zou Hendry zo de tweede centrale verdediger worden die blauw-zwart verlaat deze zomer. De Schot kende een bijzonder pover seizoen en speelde vorig jaar amper 8 competitiewedstrijden.