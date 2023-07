📷 Foto zorgt voor gek gerucht: Eden Hazard ook volgend seizoen in LaLiga?

Eden Hazard heeft na zijn vertrek bij Real Madrid nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst. Een gek gerucht is nu opgedoken.

Het begon allemaal met een foto, waarop een aantal supporters meteen in actie schoten en er een mogelijke transfer in zagen. Eden Hazard werd namelijk gespot in Vigo.

De foto met de supporter zorgt ervoor dat er mensen denken dat Celta de Vigo aanspraak mag maken op een tranfer. Neen, er is niets concreets volgens onze bronnen. Meer dan een vakantie in Galicië lijkt het niet.

Volgens sommigen is het einde van de carrière nog steeds de meest waarschijnlijke optie. En zolang er geen nieuws is ...