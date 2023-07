Hommeles in Londen: 'Tottenham-eigenaar roept Levy op het matje en dat heeft zware gevolgen voor Kane'

Hommeles bij Tottenham Hotspur. Joe Lewis en Daniel Levy zijn het niet eens over de te varen koers als het over Harry Kane gaat. De aanvaller wil zijn contract niét verlengen, terwijl Bayern München steeds nadrukkelijker op de deur klopt.

Daniel Levy wil niet verkopen. De voorzitter van Tottenham Hotspur staat gekend als een keiharde onderhandelaar - zelfs de geboden honderd miljoen euro is niét genoeg - maar is er in dit dossier van overtuigd dat hij Harry Kane kan overtuigen om een nieuw contract te tekenen.

Sky Sports weet dat Joe Lewis zich met de zaken wil bemoeien. De meerderheidsaandeelhouder van The Spurs is er als de dood voor dat Kane na het seizoen gratis kan vertrekken. En dus heeft hij Levy op het matje geroepen.

Verlengen of... verkopen

Het ultimatum is simpel: als Kane voor vijftien augustus géén contractverlenging heeft getekend moet Levy meewerken aan een transfer. Bayern München ziet het alvast graag gebeuren. Der Rekordmeister is alleszins niét van plan om het bod een vierde keer te verhogen.