Toptransfer eindelijk in de maak? 'Roméo Lavia zet licht op groen voor topclub, Southampton wil stevig cashen'

Roméo Lavia (19) trok vorige zomer van Manchester City naar Southampton. Daar overtuigde hij en dat leverde hem in maart zijn debuut op bij de Rode Duivels. Maar Southampton degradeerde uit de Premier League en dus wil Lavia vertrekken.

Heel wat Engelse topploegen toonden dan ook interesse om Lavia over te nemen. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Manchester City en Liverpool. Allemaal werden ze genoemd als de volgende bestemming van Lavia.

Volgens Florian Plettenberg van Sky Germany heeft Lavia het licht nu op groen gezet voor een transfer naar Liverpool. Van een akkoord zou wel nog geen sprake zijn, maar er zouden wel al onderhandelingen zijn tussen de clubs. Southampton zou zo'n 50 miljoen pond (58 miljoen euro) willen.

Bij Liverpool is een soort paleisrevolutie aan de gang op het middenveld. Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain en Arthur Melo (einde huur) zijn al weg en ook Fabinho en Jordan Henderson staan op vertrekken. Alexis Mac Allister (Brighton) en Dominik Szoboszlai (Leipzig) zijn al twee nieuwkomers op het middenveld.

🆕 ❗️News Romeo #Lavia: Understand that #LFC is the top favorite now! Lavia wants to join Liverpool and has given the 🟢 light!



➡️ No agreement between the clubs yet but concrete negotiations are ongoing

➡️ His price valuation was around £50m. #Klopp wants him! @SkySportDE… pic.twitter.com/z6lZEDOW8c