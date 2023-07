Done deal: Club Brugge heeft opnieuw een grote transfer weten af te ronden

Jack Hendry werd vorig seizoen sneller dan verwacht teruggehaald uit een uitleenbeurt. In het nieuwe seizoen wordt er niet meer op hem gerekend. Nu is er een doorbraak.

Steven Gerrard was persoonlijk op de barricaden geklommen om Jack Hendry zo snel mogelijk aan te trekken. En dat is gelukt, want de Schotse verdediger is op weg naar Saoedi-Arabië.

Gerrard is namelijk actief bij Al-Ettifaq in dat land. De 28-jarige verdediger is ondertussen vertrokken naar Saoedi-Arabië. Woensdag slaagde hij voor de medische testen.

Die gingen door in Europa, nu houdt niets de centrale verdediger nog hier en kon hij het vliegtuig nemen richting Midden-Oosten en daar worden voorgesteld. Club Brugge heeft de deal officieel aangekondigd.

Inkomend werk

Club Brugge zal na het vertrek van Sylla eerder al dringend de markt opmoeten voor een centrale verdediger. De spoeling is steeds dunner aan het worden op die positie en de competitiestart komt steeds dichterbij.

Donderdag staat er tegen Aarhus al meteen een erg belangrijk duel op het programma. En zondag is er de eerste competitiewedstrijd.