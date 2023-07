Julien Duranville weer van de hemel naar de hel in minder dan een kwartier bij Borussia Dortmund

Julien Duranville (17) heeft afgelopen nacht zijn eerste goal voor Borussia Dortmund gescoord. Maar lang duurde het feestje niet.

Duranville vertrok in januari van Anderlecht naar Borussia Dortmund voor zo'n 8,5 miljoen euro. Door een hamstringblessure moest hij wel wachten tot eind mei om zijn debuut te maken. Dit seizoen hoopt hij meer zijn kans te krijgen.

Duranville maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen indruk en mocht tijdens de tournee in de Verenigde Staten in de basis starten tegen het Amerikaanse San Diego Loya. En na anderhalve minuut trof Duranville ook al raak.

Maar een kwartier later moest Duranville afdruipen met een blessure. Zonder aanleiding of contact met een tegenstander stapte Duranville naar de kant. Waarschijnlijk heeft hij een spierblessure, maar hoe ernstig die is, is nog niet duidelijk. Dortmund won de oefenmatch uiteindelijk met 0-6.