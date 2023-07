Stassin neemt afscheid van Anderlecht en bedankt de "mensen die in hem geloofden": "Ik wou titels winnen"

Lucas Stassin heeft Anderlecht verlaten en speelt de komende seizoenen in het Kuipje voor Westerlo. De spits wist dat hij geen kansen ging krijgen onder Brian Riemer.

Stassin voelde dat aan en wilde absoluut weg. Hij kreeg nog een veeg uit de pan van Brian Riemer die zei dat hij "enkel spelers wilde die wilden sterven voor Anderlecht". Op Instagram nam hij nu ook afscheid.

"Mijn kinderdroom was om titels te winnen met Anderlecht, maar spijtig genoeg heeft het leven daar anders over beslist... Bedankt aan alle mensen van het opleidingscentrum die me helpen groeien hebben de laatste 9 jaar. Bedankt aan Jean Kindermans, Vincent Kompany en Felice Mazzu om in mij te geloven. Het is tijd om mijn progressie voort te zetten en 'tot ziens' te zeggen."