Absolute voetballegende en Uruguayaans international hangt schoenen aan de haak: "Overwoog dit al een tijdje"

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Eén van Atletico Madrid's absolute legendes besloot om er de brui aan te geven.

Want iconisch verdediger Diego Godin (39) stopt officieel met voetballen. De Uruguayaan was aan de slag in eigen land bij Vélez Sarsfield. "Ik wilde dit besluit op deze manier nemen, terwijl ik nog fit ben."

Ondanks de ijzersterke centrale verdiger nog fit is, overwoog hij al langer om met voetbalpensioen te gaan. "Ik heb nu andere prioriteiten. Mijn familie is in Uruguay en ik ben onlangs vader geworden. Ik wil rust nemen en van andere dingen genieten", vertelde hij aan Argentijnse media.

Godin won tal van prijzen met Atlético Madrid en werd in 2014 (samen met Courtois) nog landskampioen van Spanje. Hij is tevens recordinternational voor zijn land. In zijn 161 caps voor Uruguay droeg hij maar liefst 82 keer de aanvoerdersband.