Club Brugge en Ajax willen JPL-revelatie, die belangrijker dan ooit wordt gemaakt bij zijn club

Club Brugge wilde er heel graag een JPL-smaakmaker bij. Speeldag 1 van het nieuwe seizoen lijkt echter iets anders aan de dag te brengen.

Club Brugge aast al meer dan een maand op de gunsten van Abdelkahar Kadri. En ook Ajax Amsterdam ziet wel wat in de 22-jarige Algerijnse spelmaker.

KV Kortrijk zag bedragen van rond de zes miljoen euro circuleren en coach Edward Still was duidelijk: "Bij een goed bod kunnen we ons niet verzetten tegen een transfer."

Ze beseffen bij Kortrijk maar wat goed dat Kadri nog jaren houden onmogelijk is. Maar voor dit seizoen willen ze wél alles op alles zetten.

Bij Kortrijk wordt Kadri ondertussen gezien als de absolute draaischijf. Dat was ook duidelijk op speeldag 1 op bezoek bij KAA Gent.

Draaischijf én kapitein

Kadri werd uitgespeeld als spil van het middenveld, kon meteen scoren en was ook de kapitein van de ploeg. Duidelijke tekenen van vertrouwen in de Algerijn.

Door het vertrek van Faïz Selemani is de spoeling sowieso dun en lijkt een vertrek van de baan. Kadri maakte indruk vorig seizoen na een lange blessure. In 15 matchen scoorde de Algerijnse spelmaker 4 keer en gaf hij 1 assist voor KV Kortrijk.