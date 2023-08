De teugels terug strak in handen nemen: met déze regel komt Premier League op de proppen om refs te beschermen

Nog te vaak komt het in het profvoetbal tot een conflict tussen speler en scheidsrechter. Daar wil de Premier League iets aan doen.

Zo moeten spelers komend seizoen serieus op hun tellen gaan passen, want de nieuwe regels schrijven voor dat spelers geen confrontatie met de ref mogen aangaan. Ook te dicht in de buurt van de ref komen en fysiek contact maken met de wedstrijdleiding is verboden.

Laat een speler zich toch gaan, zal een scheidsrechter niet aarzelen om een kaart te trekken. Als twee of meer spelers een ref op een intimiterende manier omsingelen, wordt er rechtstreeks een gele kaart getrokken voor alle betrokkenen. Daarna zal het worden gerapporteerd aan de FA.

Een goede zaak om onsportiviteit en het beïnvloeden van refs tegen te gaan. Regels waar ook de Jupiler Pro League lessen uit kan trekken.