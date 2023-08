Wouter Vrancken weet waar de werkpunten van Racing Genk liggen: "Daar besteden we veel aandacht aan"

Racing Genk ontvangt woensdag het Zwitserse Servette voor de belangrijke terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. In de heenwedstrijd werd het 1-1.

Alieu Fadera ontbrak op de laatste training bij Racing Genk, maar Wouter Vrancken verzekerde dat iedereen woensdag inzetbaar is bij Racing Genk. De Genk-coach ziet veel honger in zijn kleedkamer om een goede prestatie neer te zetten tegen Servette.

"De inzet is hoog maar dat mag niemand stress bezorgen. Integendeel, het moet spelers extra stimuleren", citeert Het Belang van Limburg de Genk-coach. Bij winst is Genk altijd door naar de volgende ronde, bij een gelijkspel volgen verlengingen en daarna misschien penalty's.

Blijven geloven in offensieve spel

Wouter Vrancken wil een offensieve stijl hanteren en ook steeds voor de aanval blijven kiezen, want dat bracht Genk vorig seizoen bijna de titel op. Maar door die offensieve stijl gaf Genk tegen Servette en RWDM wel enkele kansen weg.

"Het heeft te maken met individuele inschattingen, een gebrek aan onderlinge coaching of het al dan niet elkaar helpen in bepaalde situaties. Daar besteden we zeker veel aandacht aan", maakte Vrancken nog duidelijk.