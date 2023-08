Na de uitschakeling nog een uppercut voor Genk? Assistent-coach komt met eerste update na blessure Heynen

KRC Genk moet de Champions League-droom al opbergen. Maar de Limburgers kregen vanavong een tweede uppercut van jewelste. Bryan Heynen liep een (zware) blessure op.

Na amper drie minuten moest Bryan Heynen al met de draagberrie naar de kant. De aanvoerder van KRC Genk kermde het uit van de pijn na een aanslag op de enkel.

We schrijven uiteraard onder voorbehoud, maar op het eerste zicht ziet het er niét goed uit. Heynen vertoeft momenteel in het ziekenhuis voor onderzoek.

Bryan Heynen verliet het veld met tranen in de ogen

"Ik heb momenteel geen idee hoe het met hem is", aldus assistent-coach Kevin Van Dessel in een eerste reactie. "Hij verliet het veld met tranen in de ogen. Ik vrees het ergste."

Wouter Vrancken kwam na afloop van de wedstrijd dan weer wel met een eerste feit: Heynen heeft géén enkelbreuk opgelopen. Al zegt dat voorlopig niets over de ernst van de blessure.