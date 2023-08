Weiler lacht kritiek weg op persconferentie voor match tegen Genk en toont dat hij nog niet veranderd is

Ook voor René Weiler staat er vanavond veel op het spel in de Cegeka Arena. Met Servette hoopt hij Genk te kloppen en door te kunnen stoten in de Champions League.

Servette kampt echter met een echte blessuregolf en de aanwezige journalisten - die de voorbereiding volgden - vroegen zich af of Weiler zijn groep niet te hard had laten trainen. De Japanse verdediger Tsunemoto bleef thuis en Crivelli brak zijn neus.

"Het is eerder pech. Crivelli brak zijn neus in een duel. Op zoiets heb je geen invloed", klonk het. Weiler beseft wel dat hij tegen een heel stevige ploeg speelt. Al verloor hij nog nooit van de Limburgers. Met Anderlecht won hij zelfs twee keer.

"Genk is een heel sterke ploeg, dat heb ik dit weekend weer gezien in hun match tegen RWDM. Dat ze ook kansen weggaven? Ze wonnen met 0-4. Die uitslag is duidelijk genoeg, lijkt me", klonk het. "Ik weet nog dat die matchen met Anderlecht tegen hen lastig waren, maar je kunt dat na al die jaren niet meer vergelijken. Het zijn mooie herinneringen, maar niet meer dan dat."