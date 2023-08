Alsof het opnieuw 2017 is: René Weiler trekt aan het langste eind in België en zegt waar Genk-spelers last van hadden

Niet moeilijk dat René Weiler graag naar België komt. In ons land is succes hem niet vreemd. In 2017 werd hij kampioen met Anderlecht en nu stoot hij met Servette door in de CL-voorronden ten nadele van KRC Genk.

Niet iedereen mag dan fan zijn van het voetbal wat hij brengt, maar de Zwitser heeft zeker al mooie dingen bereikt. Met het doorstoten van Servette nu als nieuw voorbeeld, terwijl de ploeg in Genk bijna de volledige match met tien speelde. "Mentaal was het een topprestatie", looft Weiler zijn jongens. "De spelers hebben deze kwalificatie echt verdiend. Natuurlijk moet je ook wat geluk hebben." Het was logischerwijs zwoegen om het tot de penaltyserie te schoppen en ook daar komt uiteraard altijd wat geluk bij kijken. De druk Al is het ook een kwestie van om te kunnen met de druk en dat ging bij Servette misschien wel wat beter. "Wij hebben onze strafschoppen heel goed getrapt, terwijl de spelers van Genk voor eigen publiek wellicht wat meer druk voelden."