Club Brugge en Ajax moeten hier rekening mee houden: Kadri neemt drastisch besluit na geweigerd bod van 6 miljoen

Tot nader order is Abdelkahar Kadri nog altijd speler van Kortrijk, hoewel Club Brugge en Ajax genoemd worden bij de teams die hem op hun verlanglijstje hebben staan. Ajax deed zelfs al een bod op de Algerijn.

De Amsterdammers hadden 6 miljoen euro voor hem over, maar Kortrijk veegde dat bod zomaar van tafel. De speler in kwestie heeft nu zelf een belangrijke zet gedaan. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat Kadri van makelaar is veranderd.

🚨🇩🇿 Changement important dans la carrière d’Abdelkahar Kadri ! Le milieu offensif change d’agent & rejoint la société ‘Libera Sports’ dirigée par le belge Zouhair Essikal. Encore un signal clair qu’un départ cet été est plus que jamais d’actualité pour l’Algérien du… pic.twitter.com/Q4qR9aG4te — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 3, 2023

Zijn belangen zullen voortaan opnieuw behartigd worden door Libera Sports, het makelaarsbedrijf dat onder de leiding staat van de Belg Zouhair Essikal. Opnieuw een teken aan de wand dat Kadri echt wel zijn zinnen gezet heeft op een transfer deze zomer.

Bij Kortrijk hopen ze hem nog kunnen houden door hem nog belangrijker te maken. Welke ploeg met hem ook een nieuwe overeenkomst wil sluiten, zal nu wel met een nieuwe gesprekspartner rond de tafel rekening moeten houden.