Mohamed Ihattaren maakt het nu al te bont in Turkije en is niet meer welkom

Twee dagen geleden kondigde het Turkse Samsunspor nog de komst van Mohamed Ihattaren aan. Vandaag kwam er opmerkelijk nieuws naar buiten.

21 jaar is Mohamed Ihattaren nog maar toch heeft hij al heel wat watertjes doorzwommen. Hij brak door bij PSV en kon zo een transfer versieren naar Juventus. Daar kwam hij echter nooit in de plannen voor en speelde hij geen enkele minuut. Uitleenbeurten aan Ajax en Sampdoria waren ook geen succes.

Juventus besloot dan om zijn contract te ontbinden en twee dagen geleden kondigde het Turkse Samsunspor aan dat ze een mondeling akkoord hadden met het Nederlandse talent. Twee dagen later is de boodschap van de Turkse club duidelijk.

“Onze club nodigde onlangs voetballer Mohamed Ihattaren, met wie we het eens waren over een contract, uit bij Samsun om een gezondheidscheck te ondergaan en een contract te ondertekenen”, klinkt het in een officiële communicatie van Samsunspor. “Onze club heeft de transfer opgegeven omdat de speler de eerder overeengekomen voorwaarden wilde wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed.”

Op de luchthaven werd hij door de fans nog ontvangen als de grote held. Momenteel zal hij naar alle waarschijnlijk best zo snel mogelijk en in stilte terug vertrekken uit Turkije.