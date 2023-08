Vadis Odjidja onthult hoe belangrijk band met Perisic en Leko echt wel is gebleken: "Als hij er niet geweest zou zijn..."

Hoe zou het nog zijn met Vadis Odjidja? Wel, de Gent-periode heeft hij achter zich gelaten. Ivan Leko wist hem te overtuigen om bij Hajduk Split te gaan voetballen.

Daar is Leko immers momenteel als coach aan de slag. "Als hij er niet geweest zou zijn, weet ik niet of Hajduk me als versterking beschouwd zou hebben", maakt Vadis Odjidja aan Sportklub duidelijk hoe belangrijk Leko was bij het tot stand brengen van de transfer.

"De eer gaat beide kanten op", staan volgens de middenvelder zowel coach als club er volledig achter. "Het was belangrijk voor mij om ergens te gaan waar de coach me kent en mijn kwaliteiten wil benutten." Als ex-trainer van STVV, Club en Antwerp weet Leko uiteraard wel wat voor een speler Vadis is.

Grapje van Perisic

Een andere Kroaat waar de ex-speler van Gent goed mee overeenkomt, is Ivan Perisic. Die noemde hem in het Engels op Instagram 'dikke', een ludieke manier om hem te feliciteren voor zijn transfer. "Het was een grapje. Het eerste woord in het Kroatisch dat hij me leerde was 'dik', dus noemt hij me zo."

De 34-jarige Perisic heeft nog een contract tot volgend jaar bij Tottenham. In Kroatië doen evenwel geruchten de ronde dat hij zelf zou kunnen terugkeren naar Hajduk Split. "Hij beloofde niets, maar hij zei dat hij zijn situatie zou overwegen", aldus Odjidja.