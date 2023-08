Aston Villa-fans nu al verliefd op Tielemans na fantastische prestatie: "Hoeveel betaalden we ook alweer voor hem?"

Youri Tielemans wou andere lucht opsnuiven en vond die bij Aston Villa. Zijn contract bij Leicester City was afgelopen en de Villans haalden hem gratis binnen. De fans kirden gisterenavond van plezier.

Aston Villa oefende tegen Lazio en klopte de Italianen met 3-0. Tielemans was in die match alomtegenwoordig en deelde ook een fantastische assist uit. Op sociale media luchtten de supporters hun opluchting, want ze hebben weer een mogelijke vedette rondlopen.

Tielemans speelt met de nummer 7 van vorig seizoen in de Premier League ook Conference League. Leander Dendoncker kwam niet in actie in de oefenmatch tegen Lazio.