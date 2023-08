Het gaat hard: 'Bayern München doet Tottenham een ultiem voorstel'

Bayern München heeft een nieuw bod op Harry Kane gedaan. Zo deed de Duitse recordkampioen een nieuwe poging om de spits bij Tottenham weg te halen.

Het is deze zomer een van de transferverhalen. Gaat Harry Kane naar Bayern München of blijft hij bij Tottenham? Kane en Bayern hebben al een akkoord, maar op een akkoord tussen beide clubs is het nog wachten.

Enkele dagen geleden had Bayern een bod van 100 miljoen euro gedaan, maar Tottenham had dat geweigerd. Ze willen immers meer. Ook gaf Kane Bayern ondertussen een ultimatum om tegen 15 augustus een akkoord te bereiken. Anders zal de spits bij Tottenham blijven en zijn laatste contractjaar uitdoen.

De onderhandelingen zitten dus muurvast, maar Bayern zou nu een nieuw bod hebben gedaan. Volgens Duitse media zou het deze keer 120 miljoen euro bieden. Het zou om 100 miljoen euro plus 20 miljoen euro bonussen gaan. Ook liet Bayern aan Tottenham weten dat het tot middernacht de tijd heeft om het bod te accepteren.