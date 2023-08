Door de huidige situatie valt het op: Thibaut Courtois doet uitlatingen die wel wat zeggen over zijn Rode Duivels-gevoel

Het moet nog altijd blijken of bij de Rode Duivels de brokken tussen Thibaut Courtois en de bondscoach gelijmd kunnen worden. De doelman lijkt zichzelf nog wel altijd als international te beschouwen.

Sinds Courtois opteerde om in aanloop naar de interland tegen Estland de nationale ploeg te verlaten, is zijn toekomst onder het bewind van Tedesco onzeker. In een interview bij TLN TV heeft het sluitstuk het toch nog altijd over het nastreven van het behalen van de wereldtitel met België.

Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn persoonlijke doelen, heeft Courtois het over het winnen van de Champions League in clubverband en daarna schakelt hij over op het nationale team. "Een WK winnen is ook nog iets. We weten dat dat met België geen gemakkelijke opgave is. Er zijn veel sterke landen."

"Ik had het gevoel dat we er in 2018 dicht bij waren", verwijst hij naar de derde plaats van vijf jaar geleden. "Maar we proberen er van te blijven dromen." Het zijn alleszins verklaringen waaruit niet blijkt dat hij het gehad heeft met de Rode Duivels. De toekomst moet uitwijzen of de keeper van Real Madrid er ook nog echt een plek heeft.