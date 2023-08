OFFICIEEL: dit is de nieuwe duurste verdediger ooit (en het had wat voeten in de aarde)

De duurste verdediger ooit was tot nog toe Harry Maguire (voor 88 miljoen naar Man. United in 2019). Dat record is intussen verbroken.

Want Manchester City betaalde maar liefst 90 miljoen euro om Josko Gvardiol naar Manchester te halen. De 21-jarige verdediger komt over van RB Leipzig en tekende een contract van 5 seizoenen. "Ik heb er altijd van gedroomd om op een dag in Engeland te spelen. Het is een eer om bij Manchester City terecht te komen, het is het beste team ter wereld", vertelt Gvardiol. "Als je de treble wint, weet je hoeveel kwaliteit er in het team is." Pep Guardiola geeft graag veel geld uit aan verdedigers, want ook voor John Stones, Joao Cancelo, Aymeric Laporte en Ruben Dias werd de geldbuidel serieus opengetrokken. Josko Gvardiol signs for City! 🩵 pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023