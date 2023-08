Gewezen sterke man Antwerp laat zich zeer duidelijk uit over mogelijke verhuis van Bosuil

Paul Bistiaux is voormalig bestuurder en secretaris van Antwerp. Hij heeft natuurlijk nog steeds zijn mening over wat er bij The Great Old allemaal aan het gebeuren is.

Antwerp wil er de komende jaren blijven staan op het hoogste niveau in België. En dat kan zo zijn gevolgen gaan hebben op praktisch vlak. Zo is er nog steeds het stadiondossier dat als een lap op een stier werkt. Zeker bij sterke man Paul Gheysens is er frustratie. © photonews En dat kan tot een verhuis leiden. Iets waar Gheysens zelf ook al mee dreigde de voorbije maanden. En dat hoeft geen slechte zaak te zijn. Verhuis geen slechte zaak Dat vindt ook Paul Bistiaux. "Zo'n verhuis hoeft geen slechte zaak te zijn of slecht uit te draaien. Het stamnummer verdwijnt niet hé", klinkt het in De Morgen. Bistiaux verwijst naar een aantal andere voorbeelden, zoals in Amsterdam en dat van Arsenal onder meer. Mogelijk dat dat ook voor Antwerp dus het geval zou kunnen zijn.