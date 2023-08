Vercauteren gespot in Madrid: Belgische voetbalbond wil de impasse met Courtois oplossen, maar ...

Gaan Thibaut Courtois en Domenico Tedesco in de toekomst opnieuw kunnen samenwerken? Er is eindelijk een ontwikkeling in de zaak aan het komen zo lijkt het wel.

Het stof moet ondertussen al zijn neergedaald, maar een verzoeningsgesprek tussen Rode Duivel Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco was er tot op heden nog altijd niet geweest. Technisch directeur Frank Vercauteren van de voetbalbond werd nu wel in Madrid gespot. En dat zou zijn om het gesprek met Courtois aan te gaan, weet Het Laatste Nieuws. © photonews Onlangs had Courtois in een interview nog laten weten dat hij graag ook nog eens wereldkampioen zou gaan worden. Toch staat zijn interlandcarrière tot op heden nog steeds on hold. Beide partijen lijken niet geneigd om door het stof te gaan om de zaak op te lossen, waardoor er al een tijdje een impasse is. September op komst De voetbalbond wil zeker luisteren naar Courtois en gaat dat nu bij monde van Vercauteren ook doen. Toch willen ze ook nog steeds excuses voor wat er in juni gebeurde. Toen verliet het nummer 1 het oefenkamp van de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Estland. Volgens Courtois omdat hij geblesseerd was aan de knie, volgens Tedesco omdat hij geen kapitein mocht zijn tegen Oostenrijk. In september zijn er nieuwe belangrijke wedstrijden voor de Belgen.