Bij Gent zijn ze er allesbehalve gerust in en ze zetten de zware middelen in

Het Poolse Pogon Szczecin komt morgen op bezoek in de Ghelamco Arena en die brengen heel wat luidruchtige en niet onbesproken supporters met zich mee. Ze werden eerder al bestraft door de UEFA voor ongeregeldheden. De Gentse politie en de Gentse organisatie staan op scherp.

De lokale politie wil zich niet laten verrassen. “Op basis van de risicoanalyse voor deze partij zullen wij een grotere inzet voorzien dan pakweg tegen Sint-Truiden", zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie, bij Het Nieuwsblad.

Er worden mensen die het Pools machtig zijn op straat gestuurd en er komt hulp van de federale reserve en de naburige politiezones. “Ik ben er nooit helemaal gerust in, behalve als er 21 brave Slowaakse fans meereizen met MSK Zilina, zoals in de vorige ronde”, zegt directeur Organisatie van KAA Gent Dirk Piens.

Ook Gent neemt extra maatregelen. “We zetten extra stewards in en dat zijn mensen met veel Europese ervaring. We voorzien ook led-schermen om de Pogon-fans in hun eigen taal te informeren over de Belgische voetbalwetgeving en buiten het stadion hangen wegwijzers in het Pools."

"We schakelen ook honden in die gespecialiseerd zijn in het vinden van pyrotechnisch materiaal. Allemaal om de veiligheid in het stadion te bevorderen.”