Vader Neymar haalt staalhard uit naar sportkrant L'Equipe: "Wat is hier de bedoeling van?"

Bij de Franse topclub PSG is het nog geen moment rustig geweest de afgelopen maanden. Er was het vertrek van Lionel Messi en daarna de soap rond Kylian Mbappé. En nu is er ook commotie rond Neymar.

Mbappé weigerde zijn contract te verlengen en PSG dreigt het nu hard te spelen. Neymar werd door L'Equipe dan weer in verband gebracht met een vertrek. De Franse sportkrant schrijft dat hij absoluut nog wil vertrekken deze zomer. Dat is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij vader Neymar. Hij ontkent de geruchten met klem. "L'Equipe is L'Efake. Die valse informatie moet ergens vandaan komen. We proberen te begrijpen wat hier de bedoeling van is." PSG haalde gisteren met Gonçalo Ramos wel al een nieuwe spits. Hij kwam op huurbasis over Benfica, met aankoopoptie.