Done deal - new tiger in town: Belgische profclub zet ambitie kracht bij met transfer van assistenkoning

Niet enkel in de Jupiler Pro League, maar ook in de Challenger Pro League gaat het dit seizoen kletteren. En daar horen ook transfers bij.

Zo wil Deinze er in de nieuwe jaargang wat van maken. De Oost-Vlamingen dromen al enkele jaren van een mogelijke promotie naar 1A.

In het seizoen dat er zit aan te komen gaan ze daar ook weer vol voor strijden. Met twee en mogelijk drie stijgers willen ze de strijd aangaan met Beveren, Zulte Waregem, Oostende en de rest.

En daartoe willen ze zich dus ook versterken. Met Guillaume De Schryver hebben ze nu een speler weten los te weken bij Lierse.

De 26-jarige aanvallende middenvelder tekende een contract voor twee seizoenen bij de club. Vorig seizoen was hij mede-assistenkoning in de Challenger Pro League.

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺, 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝘂𝗺𝗲 𝗗𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗿𝘆𝘃𝗲𝗿 ! 🧡🖤



There is a new Tiger in town! Guillaume De Schryver tekent een contract bij Oranje-Zwart voor 2 seizoenen (met optie). De 26-jarige aanvallende middenvelder komt over van reeksgenoot KSK Lierse Kempenzonen. Afgelopen… pic.twitter.com/Ev4QXBAQqI — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) August 8, 2023

"Guillaume heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij over heel veel kwaliteit beschikt om in deze competitie te spelen", is sportief directeur Adrián Espárraga enthousiast.

"Hij kan uit de voeten als een nummer 10 of een 8, en zal het team aanvallend versterken. Daarnaast kent hij al meerdere van onze Tigers, dus de integratie binnen de groep zal vlot verlopen."