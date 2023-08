Hoogspanning én hommeles in Milaan: 'Milan is rond met aanvaller tot... Inter de transfer komt kapen'

Hommeles in Milaan. AC Milan heeft een mondeling akkoord met Mehdi Taremi. De transfer lijkt echter gekaapt te worden door... Internazionale FC.

AC Milan dacht dat de buit binnen was. De Milanese topclub had een akkoord met Mehdi Taremi én FC Porto over de transfer van de aanvaller.

Enter Internazionale FC. In de zoektocht naar een vervanger voor Romelu Lukaku komen ook de stadsgenoten uit bij Taremi. En plots is er wél geld.

Inter heeft wél geld

Inter wil namelijk 23 miljoen euro betalen om de 31-jarige Iranees naar de Laars te halen. Dat weten de Italiaanse media. En daar kan Milan niét om lachen.