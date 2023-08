Vincent Kompany weet hoe hij Kevin De Bruyne kan afstoppen

Burnley opent vanavond het seizoen in de Premier League met een duel tegen Manchester City. Zeker voor Vincent Kompany een bijzondere ontmoeting om te starten.

Je kon het niet mooier bedenken. Na een jaartje in de Championship begint Vincent Kompany met Burnley na de promotie het nieuwe avontuur in de Premier League tegen zijn ex-club Manchester City.

“Wij moeten vooral zelf klaar zijn, maar het enige waar ik zeker van ben, is dat mijn team door het seizoen heen beter zal worden dan het nu is”, laat Kompany in zijn typische stijl weten.

Van 2008 tot 2019 speelde Kompany er, waarvan vier jaar met Kevin De Bruyne en drie onder Pep Guardiola. Het is vooral uitkijken hoe hij onze landgenoot zal afstoppen, als hij tenminste op het veld zal staan.

“Collectief. Dat is de enige manier, want het is niet enkel Kevin. Het is een team vol wereldspelers. Ik ga niet zeggen dat ik hoop dat zij een slechte dag hebben… ik hoop vooral dat mijn spelers een ongelooflijk goeie dag hebben”, voegt Kompany er nog aan toe.

Aan belangstelling zal de wedstrijd alvast geen tekort hebben vanavond. Hopen voor de fans van Burnley dat het een mooie start wordt.