Jeugdproduct van Club Brugge en Anderlecht duikt op in Ghelamco Arena, Vanhaezebrouck laat zich uit over de zaak

KAA Gent heeft met Noah Fadiga een nieuwe aanwinst beet. De Oost-Vlamingen speelden het kortst op de bal en halen de 23-jarige verdediger transfervrij binnen. Hein Vanhaezebrouck is een gelukkig man.

Noah Fadiga brak vorig seizoen nog door bij Stade Brestois, maar de Fransen waren gedwongen om zijn contract te ontbinden door hartproblemen.

In de Ligue 1 is er een nultolerantie op dat gebied, in België is dat helemaal anders. En dus gaven we snel aan dat hij een buitenkansje kon zijn voor iedereen.

Dat kan u HIER nog eens van naaldje tot draadje teruglezen. KAA Gent speelde uiteindelijk het kortst op de bal en haalde hem in huis.

De zoon van Khalilou Fadiga zat op woensdag al op de bank tegen het Poolse Pogon. Een opsteker voor speler én coach, zo blijkt.

"Ik ben heel blij dat Noah Fadiga er bij is. Ja, heel blij. Het is een goede gast, een jonge jongen met een goede drive. Onze kern is niet breed en dat blijft zo, dus kunnen we elke versterking gebruiken."