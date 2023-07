Ultieme buitenkans? Belgische (ex-jeugd Gent, Anderlecht en Club) is ondanks 'risico' echt wel spek naar de bek van JPL-clubs

Hij is de zoon van een levende legende, maar net als zijn vader kampt hij met hartproblemen. De ultieme buitenkans voor Belgische clubs?

Noah Fadiga speelde in de jeugd bij onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht en is de zoon van Khalilou Fadiga. Afgelopen seizoen speelde hij bij Brest.

Daar zal hij in het nieuwe seizoen niet meer spelen, want bij medische testen kwamen zoals geweten onregelmatigheden aan het hart naar boven. Bij Stade Brestois '29 zijn ze dan heel streng: Fadiga krijgt geen nieuw contract vanwege de nultolerantie in Frankrijk wat betreft hartafwijkingen.

En dus heeft de 23-jarige rechtsachter plots geen club meer. "Ik schroef mijn ambities niet terug", klonk hij zelf strijdvaardig. Hij kreeg ook het fiat van de bekende hartdokter Pedro Brugada om verder te voetballen.

Ook vader Khalilou Fadiga moest ooit afrekenen met hartproblemen. Hij speelde daarna verder met een defibrilator. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn voor zoon Noah, al is het geen garantie op topsport.

Natuurlijk is de vraag hoe ernstig de afwijkingen zijn van Noah Fadiga en of hij nog zijn niveau van voorheen kan behalen. Maar als dat mogelijk is, dan is de jongeling meteen een absolute opportuniteit voor alle Belgische clubs.

Buitenkansje?

De rechtervleugelverdediger heeft een gewild profiel, is tweevoetig en kan zowel offensief als defensief meer dan zijn streng trekken. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 1,2 miljoen euro.

Doordat hij clubloos is kan elk team die dat wil - na de nodige screeningen uiteraard - dus een heel goede deal doen. Fadiga heeft al ervaring in de Eredivisie en Ligue 1 en kwam afgelopen seizoen nog tot 1236 speelminuten in 22 wedstrijden bij Brest.