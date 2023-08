Stevige schorsing in Challenger Pro League: "Onacceptabel op een voetbalveld"

Tijdens de match tussen Seraing en SL 16 liet Sambou Sissoko zich negatief opmerken. Hij werd met een rode kaart van het veld gestuurd.

Vlak na de rust haakten Sambou Sissoko en Thiago Paulo da Silva in elkaar en vielen ze op de grond. Sissoko trapte bij het opstaan in de buik van zijn tegenstander en greep hem daarna ook bij de keel.

Hij werd met rood van het veld gestuurd. Het bondsparket oordeelde dat er van brutaal gedrag sprake was, omdat de bal niet bespeelbaar was. “Onacceptabel op een voetbalveld”, was de conclusie van het bondsparket.

De speler van Seraing krijgt een schorsingsvoorstel van vier speeldagen, waarvan twee met uitstel. Hij krijgt ook een boete van 1.500 euro. Als dit niet geaccepteerd wordt door de spelers en de clubs, dan vindt het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal door de feestdag uitzonderlijk op woensdag plaats.