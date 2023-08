Bakayoko gegeerd wild op transfermarkt: Italiaanse topclub toont (opnieuw) interesse in flankaanvaller

Het is nog steeds uitkijken of Johan Bakayoko een transfer zal maken of niet. Veel clubs willen hem, maar PSV wil hem (voorlopig) niet laten gaan. Een Italiaanse topclub heeft zich opnieuw gemeld.

Want Napoli heeft zich opnieuw gemeld bij PSV voor de Belgische flankaanvaller. De Italiaanse landskampioen zal een bod op de winger uitbrengen, zodra het Hirving Lozano verkocht heeft. De Mexicaan zou op weg zijn naar het Amerikaanse LA FC. Het is niet de eerste keer dat Napoli interesse toont in Bakayoko. De flankaanvaller is een gewilde speler op de transfermarkt. Vorige winter had PSG hem bijna te pakken, en ook nu tonen de Parijzenaars interesse in hem. Ook AC Milan en Burnley FC azen op de aanvaller. Vorig seizoen brak Bakayoko door bij PSV Eindhoven en wist hij 5 doelpunten te scoren en 5 assists te geven in 23 competitiewedstrijden. 🇧🇪 C'est confirmé pour Johan Bakayoko!

🇳🇱🔵 Le Napoli a réaffirmé son intention de se positionner avec une offre faite au #PSV Eindhoven une fois le départ d'Hirving Lozano acté. Comme expliqué le 10 août dernier, des discussions sont actuellement en cours avec deux autres clubs… pic.twitter.com/r6TqwV8XYP — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2023