Club Brugge en Ajax willen JPL-revelatie: "Ze hebben hem héél belangrijk gemaakt, maar is dat voldoende om hem te houden?"

Club Brugge wilde er heel graag een JPL-smaakmaker bij. En ook Ajax Amsterdam aast nog steeds op Abdelkahar Kadri. Kortrijk houdt (voorlopig) het been stijf, maar ...

Club Brugge aasde meer dan een maand op de gunsten van Abdelkahar Kadri. En ook Ajax Amsterdam ziet nog steeds wel wat in de 22-jarige Algerijnse spelmaker.

KV Kortrijk legde een bod van liefst zes miljoen euro zomaar naast zich neer. Het heeft Kadri bijzonder belangrijk gemaakt.

© photonews

Ze beseffen bij Kortrijk ondertussen dat Kadri nog jaren houden onmogelijk is. Maar voor dit seizoen willen ze wél alles op alles zetten - zeker gezien het zonder hem zo mogelijk een nog veel moeilijker seizoen wordt in de strijd tegen degradatie.

De spelmaker is het nieuwe nummer 10 én de nieuwe kapitein. Eens te meer moet hij het schip dus in veilige wateren houden. Met 0 op 9 is Kortrijk wel slecht begonnen aan het seizoen.

Houdbaar?

En dus noopt de vraag: gaan De Kerels erin slagen om Kadri tegen te houden? "Gaat hij blijven? Ajax zat er toch ook achter. Het is echt een prachtige voetballer", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Naar Club Brugge moet hij niet meer gaan, maar of ze hem gaan kunnen houden ..." Waarop Sam Kerkhofs inpikte: "Ze hebben hem heel belangrijk gemaakt, maar of dat voldoende is ..."