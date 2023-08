'Anderlecht slaat toe: jongste profvoetballer in België ooit tekent profcontract'

RSC Anderlecht wil er vol voor gaan in het nieuwe seizoen en daar horen ook transfers bij. Ondertussen wordt echter ook nog steeds werk gemaakt van de toekomst.

Zo heeft centrale verdediger Nunzio Engwanda volgens Het Laatste Nieuws zijn eerste profcontract getekend bij paars-wit. En dat gaat over een amper 15-jarige verdediger.

Afgelopen weekend zorgde hij nog voor een record in de Challenger Pro League. Bij zijn invalbeurt was hij de jongste speler ooit in het Belgisch profvoetbal.

Jongste profvoetballer ooit

15 jaar, 8 maanden en enkele dagen: ze worden steeds jonger in België. En bij Anderlecht geloven ze dus volop in de youngster.

Hij is de jongere broer van Alonso Engwanda, de 20-jarige kapitein van de RSCA Future. Nunzio Engwanda werd van de U16 meteen naar de Futures doorgeschoven, de verwachting is dat hij de komende jaren zal doorgroeien naar de A-kern.