Club Brugge krijgt dan eindelijk toch héél goed nieuws over stadiondossier

In België is het altijd afwachten hoe het gaat uitdraaien, maar Club Brugge heeft nu toch goed nieuws gekregen in verband met zijn stadiondossier. De aanpassing van de bouwverordering werd woensdag door het schepencollege van de stad goedgekeurd.

Club had al eens een omgevingsvergunning gekregen, maar zag die na protest van de buurtbewoners vernietigd. De club had volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen alle parkeerplaatsen op het eigen terrein moeten voorzien in plaats van afstandsparkings te voorzien. Woensdagvoormiddag keurde het Brugs schepencollege een aanpassing van die verordening goed zodat ze niet meer vatbaar zou zijn voor interpretatie, weet Het Nieuwsblad. Er komen ook deelwagens en de parkings zullen voor verschillende doelen gebruikt mogen worden. Wanneer de gemeenteraad op 28 augustus zijn fiat geeft, verdwijnt voor Club Brugge het laatste obstakel in de weg naar een nieuwe vergunningsaanvraag. Ook de mobiliteitscijfers worden herberekend en dan kan Club ook een nieuw milieueffectendossier opstarten.