Reactie Gent-coach Hein Vanhaezebrouck vol lof over tiener: "Blijft bewijzen wat een talent hij is"

Hein Vanhaezebrouck is vol lof over één Gent-speler in het bijzonder: Malick Fofana. De oefenmeester verwacht duidelijk heel wat van de nog maar 18-jarige.

Malick Fofana doorliep de jeugdreeksen bij KAA Gent en verlengde zijn contract tot 2026. Hij is snel en dribbelvaardig en speelde zich vorig seizoen al enkele keren in de kijker. Dat deed hij ook tegen Westerlo toen hij na de pauze mocht invallen. "Je ziet de kwaliteit van Malick bij dat derde doelpunt tegen Westerlo, de snelheid die hij kan brengen en de acties die hij kan maken. De kleine kwam in aan de rust en hij heeft zich direct laten zien, de progressie die hij heeft gemaakt", aldus Hein Vanhaezebrouck. "We moeten voorzichtig zijn, we kunnen hem niet alle minuten laten spelen want dan zijn we hem over een paar matchen misschien kwijt. Maar hij blijft wel bewijzen wat een talent hij is."





