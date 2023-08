Manchester City heeft heel dure vervanger voor geblesseerde De Bruyne op het oog

Manchester City moet het maanden zonder Kevin De Bruyne doen. Pep Guardiola is op zoek naar een nieuwe draaischijf en lijkt die bij RB Leipzig gevonden te hebben.

Het gaat om Dani Olmo, die al sinds 2020 bij Leipzig speelt. De Spanjaard kwam toen over van Dinamo Zagreb voor 30 miljoen. Het is alvast geen goedkope oplossing, want volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio zal City tussen de 80 en 100 miljoen op tafel moeten leggen voor de middenvelder.

De middenvelder heeft wel een clausule in zijn contract waardoor hij volgend seizoen voor 55 miljoen kan vertrekken, maar zolang kan City niet wachten. De Bruyne is immers drie tot vier maanden out met een zware hamstringblessure.

Vorige zaterdag was Olmo nog goed voor een hattrick in de met 0-3 gewonnen Supercup van Bayern München. Hij heeft nog een contract tot 2027.