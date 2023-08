Vanhaezebrouck krijgt eindelijk extra opties op middenveld: kopbalsterke Israëli is onderweg

KAA Gent is perfect aan het seizoen begonnen, maar de kern van de Buffalo's is niet echt breed te noemen. Hein Vanhaezebrouck wachtte deze keer wel geduldig op versterking en die is nu ook onderweg.

Volgens Sacha Tavolieri gaat de Israëlische middenvelder Omri Gandelman afzakken naar Gent. Hij zou vrijdag zijn medische testen afleggen en er ligt een contract voor 5 seizoenen klaar voor de 23-jarige rijzige middenvelder. Met zijn 1m90 is hij een wapen in de lucht en heeft een grote actieradius. Hij komt over van Maccabi Netanya en zou Gent zo'n 2,35 miljoen euro kosten, inclusief bonussen. Hij was afgelopen zomer nog kapitein van de Israëlische nationale U21 op het EK en wekte daar de belangstelling van verschillende clubs met zijn prestaties.





