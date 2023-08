Deila heeft duidelijke boodschap voor Mannaert over vervolg van de zomermercato

Ronny Deila is blij met wat hij op dit moment heeft bij Club Brugge. Hij spreekt dan ook duidelijke taal over de inkomende transfermarkt.

Club Brugge begint stilaan op volle toeren te draaien onder trainer Ronny Deila, al hadden ze nu ook nog niet de grootste tegenstanders.

“Ik heb Vincent Mannaert gezegd dat hij enkel moet kopen als het om een verbetering gaat ten opzichte van het huidige team”, is Deila duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Anders is het geldverspilling. Ik vind dat we al veel kwaliteit hebben. Het is fijn om voor onze bank te staan en te zien dat we elke tegenstander pijn kunnen doen. Onze start was goed.”

Met Osasuna zal het een eerste grote test krijgen. “Ja, we are ready. We kunnen winnen, we kunnen verliezen. Niet het hele seizoen staat of valt met Osasuna. Pas op, ik wil absoluut naar de groepsfase, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar Osasuna is subtop in Spanje…”

Deila probeert alvast om de spirit in de ploeg te krijgen. Wie niet mee wil in het verhaal gaat er onverbiddelijk uit. “Het is niet meer zo stil op het oefencomplex als in de voorbereiding”, besluit de Noor. “We stappen weer het veld op om ons te amuseren, zonder schrik. En met goesting om te winnen.”