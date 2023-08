Nieuwe ploeg genoemd voor Eden Hazard: "59% zekerheid dat hij daar tekent"

Eden Hazard ontbond zijn contract eind vorig seizoen bij Real Madrid. Het is uitkijken waar de ex-Rode Duivel dit seizoen aan de slag gaat.

Waar speelt Eden Hazard dit seizoen? Het is een vraag waarop al heel wat antwoorden zijn gekomen, maar er is nog altijd niks concreet te noemen. Het zou nog altijd kunnen dat Hazard zijn actieve carrière voor bekeken houdt.

De Duitse website Transfermarkt is de laatste om met een nieuwe ploeg op de proppen te komen. De bekende website noemt het Griekse Olympiakos als nieuwe werkgever van onze landgenoot. “Voor 59% zeker dat hij daar tekent”, klinkt het.

Olympiakos is donderdagavond de tegenstander van KRC Genk in de tweede voorronde van de Europa League. De troepen van trainer Wouter Vrancken verloren vorige week 1-0 in Athene. Als Hazard nu in de tribune zit in de Cegeka Arena, tja.

De Griekse club liet in het verleden al mannen als Rodriguez, Rivaldo, M arcelo en Yaya Touré de revue passeren. Zien of ook Eden Hazard in dat rijtje komt te staan, op zoek naar een nieuwe wending in zijn carrière.