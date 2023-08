Geen Europa League en dat komt hard aan in Genk: "Ik ben gefrustreerd"

Het loopt niet voor Racing Genk. Na de droom van de Champions League is nu ook de Europa League weg. Mark McKenzie baalde na afloop van de wedstrijd.

Racing Genk had eigenlijk altijd voorbij Olympiakos moeten geraken, maar halfweg de tweede helft trapte Paintsil naar zijn tegenstander na een trekfout en moesten de Limburgers met 10 verder.

"Die rode kaart veranderde alles", weet Mark McKenzie. Het zag er immers naar uit dat Genk de bovenhand zou halen en dat weet ook de verdediger. "We deden hen pijn."

Een goal laat in blessuretijd zorgde voor de 1-1 nadat Olympiakos de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen.

McKenzie was zichtbaar ontgoocheld en deed ook geen moeite om dat te verbergen. "Ik ben heel teleurgesteld, ik ben gefrustreerd", zei hij onomwonden.

Het wordt nu zaak voor de Genkse spelersgroep om de knop om te draaien na enkele flinke opdoffers. "Het seizoen is nog lang, er is nog heel veel om voor te spelen. Nu is de volgende opdracht Charleroi."