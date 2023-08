Belgische coach in Saoedi-Arabië over waarom hij niet inging op aanbod 1B-ploeg: "Ik wilde daar niet op toegeven"

Yves Vanderhaeghe is coach in Saoedi-Arabië geworden bij Al Faisaly. De ex-trainer van KV Oostende kon deze zomer ook terug naar de Kust, maar dat liep spaak op geldproblemen.

KV Oostende wilde hem terughalen nadat Conway en Ganaye vertrokken waren, maar ze moesten hem ook nog geld uit zijn vorige periode. "Ik vond wel dat ze financieel eerst alles wat ze mij vorig jaar hadden beloofd en na mijn ontslag niet waren nagekomen moesten in orde brengen", vertelt hij in Krant van West-Vlaanderen.

"Maar Michael Kalt, die had overgenomen van Conway en Ganaye, kreeg dat niet geregeld en al heb ik nog steeds het beste voor met KVO, ik wilde daar niet op toegeven. En zo is het spaak gelopen. Waarop heb ik gekozen voor Al Faisaly. En niet voor het geld."

Vanderhaeghe gaat immers niet ineens steenrijk worden van zijn avontuur. "Men verkijkt zich op wat die sterren allemaal komen verdienen in de Saoudi Pro League. Al Faisaly is tweede klasse, ik verdien hier heus niet het dubbele van wat ik in België kon verdienen. Maar ik redeneerde wel: als ik met Al Faisaly kan promoveren naar eerste klasse, spreken we over heel andere lonen."