Klaarmaken voor nieuwe club of toch gewoon voor de fun? Eden Hazard duikt weer op voor transformatie

Wat is Eden Hazard van plan? Als we de reacties zien op de artikels die over de voormalige kapitein van de Rode Duivels verschijnen, is er nog veel volk mee bezig. De 32-jarige aanvaller hult zich echter in stilte. Al duikt hij nu wel steeds meer op.

Vorig weekend nog bij ex-club Chelsea en nu zette Ahmed Alsanawi, ook bekend als kapper A-Star, een van de favoriete barbiers van de (voetbal)sterren, een opvallend filmpje op zijn Instagram. Alsanawi verfde daarin het haar van de ster grijs. Wil hij een entree maken bij een nieuwe club of vindt hij het gewoon goed staan? Het is immers heel goed mogelijk dat Hazard er een punt achter zet en gaat genieten met zijn gezin. Afwachten of hij er zelf ook nog eens duidelijkheid over gaat scheppen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door A-STAR (@astarbarbers)