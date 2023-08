"Daarom krijgt Charles De Ketelaere geen tweede kans bij AC Milan"

Charles De Ketelaere werd deze week uitgeleend aan Atalanta Bergamo. Het zou wel eens kunnen dat zijn verhaal bij AC Milan helemaal voorbij is.

Het heeft eventjes geduurd vooraleer Charles De Ketelaere akkoord ging met een uitleenbeurt aan Atalanta. AC Milan en Atalanta hadden immers al twee weken een overeenkomst gesloten, maar het was wachten op de goedkeuring van onze landgenoot.

In de huurovereenkomst zit ook een aankoopoptie, waardoor het best wel eens zo zou kunnen zijn dat het verhaal van CDK bij AC Milan eind dit seizoen helemaal voorbij is en hij voor vier jaar tekent bij Atalanta.

Dat AC Milan hem zomaar doorstuurt heeft volgens René Vandereycken duidelijk zijn redenen. En die moeten zeker niet op sportief vlak gezocht worden. “Ik heb de indruk dat Milan financieel weer sterker is geworden waardoor ze andere spelers konden aantrekken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als ze nog altijd minder geld hadden gehad, speelde De Ketelaere daar wellicht nog omdat ze geen andere spelers konden aantrekken. Dan hadden ze hem wel een tweede kans móéten geven”, besluit Vandereycken.