Alexis Saelemaekers ziet uitweg naar Spanje in duigen vallen

Alexis Saelemaekers mag vertrekken bij AC Milan en een uitweg was er in La Liga. Deze transfer is echter in duigen gevallen.

Alexis Saelemaekers heeft de boodschap gekregen dat hij mag vertrekken bij AC Milan. De Italiaanse topclub wil hem weg, maar is niet van plan om hem voor een appel en een ei te laten gaan. Dit heeft het Spaanse Real Betis gemerkt. De Spaanse club had geïnformeerd bij AC Milan of ze gesprekken mochten aanknopen met Saelemaekers. Dit was voor de Milanezen geen probleem, maar het struikelblok bleek de Italiaanse club zelf. Zij lieten aan Real Betis weten dat ze rond de 15 miljoen euro verwachten voor de Rode Duivel. Een bedrag dat Real Betis niet kan en wil neertellen voor Saelemaekers. Zelf betaalde AC Milan 7,5 miljoen euro voor de Rode Duivel aan Anderlecht in de zomer van 2020. Volgens Transfermarkt.com heeft de Belgische verdediger een marktwaarde van 15 miljoen euro.