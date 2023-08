Challenger Pro League: Kapitein Van Acker wijst Lierse K. de weg en wist gemiste start uit tegen Patro Eisden

Lierse K. heeft zijn slechte start van vorige week rechtgezet. Het rekende in eigen huis af met Patro Eisden.

Lierse K., dat vorig jaar als vierde eindigde in de reguliere competitie en daarna vijfde in de promotie play-off, was zijn seizoen vorige week met een valse noot begonnen. Het ging op bezoek bij Club NXT met 3-2 de boot int.

Op de tweede speeldag ontving Lierse K. een van de nieuwkomers in de Challenger Pro League, Patro Eisden. De ploeg van coach Stijn Stijnen won op de eerste speeldag meteen zijn eerste match tegen Deinze met 3-1.

Op slag van rust kwam de thuisploeg dan toch op voorsprong. Kapitein Van Acker zette een penalty koelbloedig om. Op het uur verdubbelde Van Acker de voorsprong nadat Oulare hem knap had vrijgespeeld en hij staalhard binnen knalde.

Patro Eisden scoorde een kwartier voor tijd nog de aansluitingstreffer via Elisha Sam, maar verder kwam het niet meer. Beide ploegen hebben na twee speeldagen dus elk drie punten.