🎥 Lionel Messi pakt uit met knappe goal, Inter Miami pakt eerste prijs in clubgeschiedenis

Lionel Messi en Inter Miami hebben de Leagues Cup gewonnen. De Argentijn scoorde een knappe goal.

De Leagues Cup is een ternooi tussen ploegen uit de Noord-Amerikaanse MLS en de Mexicaanse eersteklassers. Miami versloeg in de finale Nashville na strafschoppen (10-9). De wedstrijd zelf eindigde op 1-1.

Messi zette Miami in de 23ste minuut op voorsprong, maar Fafa Picault bracht de bordjes weer gelijk. In de strafschoppenreeks scoorde de Argentijn ook zijn penalty.

Het is de eerste trofee voor Miami. De club speelt sinds drie jaar mee in de competitie. “Het is echt iets speciaals en ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken”, klonk het achteraf. “We toonden moed, overtuiging en lieten zien waartoe we in staat zijn.”

De finaleplek levert ook een ticket voor de Concacaf Champions Cup, het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Zeg maar de Champions League van Amerika.