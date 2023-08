Alderweireld blikt vooruit op cruciaal Champions League-duel en... droomt weg bij gedachte aan dé hymne op de Bosuil

Het is money time voor Antwerp FC. De Belgische landskampioen ontvangt morgen AEK Athene op de Bosuil. De inzet: een plaats in de poulefase van de Champions League. Eén ding is zeker: de Rode Duivel zal er kippenvel aan overhouden.

Toby Alderweireld kijkt enorm uit naar de Champions League-voorronde. "Morgen speelt de bekende hymne in mijn stad. Dat zal een heel speciaal moment zijn. Ik droomde ervan om Champions League te spelen met Antwerp FC toen ik hier tekende."

Met AEK Athene lootte The Great Old alvast een haalbare kaart. "Of we niets op het Kampioenenbal te zoeken hebben als we hen niet kunnen uitschakelen? Dat is heel kort door de bocht. Het is vooral jammer dat de Belgische kampioen dit seizoen niet rechtstreeks geplaatst is."

Antwerp FC heeft in België alles gewonnen. Nu is het tijd om verder te kijken

"Ik schat de kansen in op vijftig procent", gaat Mega Toby door bij VTM Nieuws. "In België hebben we op één jaar tijd alles gewonnen wat er te winnen is. Nu is het tijd om verder te kijken. Ik hoop echt dat we de Champions League naar de Bosuil kunnen brengen."

Alderweireld zal alleszins de kar - nog meer dan in de Belgische competitie - moeten trekken. "We zullen een heel hoog niveau moeten halen. Voor veel jongens wordt het de eerste keer op dit niveau. Hoe ik ze probeer te helpen? Door zo normaal mogelijk te doen."