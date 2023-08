OFFICIEEL: Antwerp verkoopt Avila aan Ajax en... kan een pak meer poen scheppen dan aanvankelijk gedacht

Gaston Avila is een speler van AFC Ajax. De Amsterdammers hebben de Argentijnse verdediger opgehaald bij Antwerp FC.

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht en is vanmiddag officieel gemaakt. Gaston Avila verlaat Antwerp FC en gaat voor AFC Ajax voetballen.



De 21-jarige Argentijn tekent een contract tot medio 2027 in Amsterdam. Ajax stort meteen 12,5 miljoen euro op de rekening van The Great Old. Met bonussen kan dat bedrag oplopen tot 15 miljoen euro.

Ajax is delighted to announce the signing of Gaston Avila 🤝 pic.twitter.com/8b89XDBXKJ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2023

Antwerp plukte Avila vorige zomer weg bij Boca Juniors voor zo'n vier miljoen euro. Hij groeide in zijn debuutseizoen uit tot één van de absolute sterkhouder bij het stamnummer één.